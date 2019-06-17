РИАМО - 17 июн. Полицейские в подмосковном Клину задержали троих местных жителей, которые совершили разбойное нападение, используя топор и металлическую цепь, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники, находясь в гостях у своего знакомого в частном доме, расположенном на Советской площади, связали ему скотчем руки и ноги, после чего обухом топора и металлической цепью нанесли телесные повреждения. Похитив телевизор, ноутбук, комплектующие от компьютера, а также мобильный телефон, они скрылись», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых по местам их жительства. Задержаны трое 28-летних местных жителей, двое из которых ранее судимы.

В ходе проведения обыска в квартире одного из злоумышленников обнаружено и изъято похищенное имущество, которое возвращено потерпевшему, добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Всех задержанных поместили под стражу.