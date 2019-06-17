РИАМО - 17 июн. Жаркая погода будет держаться всю неделю в Подмосковье и Москве, столбики термометров поднимутся до 31 градуса, в конце недели ожидаются кратковременные дожди, сообщил РИАМО в понедельник синоптик Гидрометцентра России.

«В понедельник - переменная облачность, кратковременные дожди, температура - плюс 23-25 градусов, во вторник днем - до плюс 27 градусов, ночью - плюс 12-15 градусов, могут быть в отдельных районах ливни и гроза. В среду и четверг ночью - плюс 12-15, днем - 26-28, в четверг днем до плюс 31 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 21 июня придет небольшой атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью - плюс 13-18 градусов, днем - до плюс 31 градуса. 22 и 23 июня - также переменная облачность, сохранится вероятность дождей. В ночные часы - плюс 16-21, днем - до 30 градусов жары.

«И в мае, и в июне в Москве давление держится выше нормы. Для Москвы такое количество солнца нетипично, обычно в столице более пасмурно», - заключил собеседник агентства.