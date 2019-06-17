РИАМО - 17 июн. Ежедневно в будни станцией «Верхние Котлы» Московского центрального кольца пользуются более 20 тысяч человек, это на 20% больше, чем в феврале, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«В конце декабря прошлого года на Павелецком направлении Московской железной дороги открыли платформу «Верхние Котлы». Теперь пересадка на одноименную станцию МЦК занимает считаные минуты — нужно пройти всего 50 метров. Кроме того, переход с платформы на станцию организован по принципу «сухие ноги», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Востребованность станции выросла благодаря тому, что здесь появилась удобная пересадка на пригородные поезда. Раньше ближе всего к «Верхним Котлам» находилась платформа «Нижние Котлы». Пересадка тогда занимала около 15 минут.

У платформы «Верхние Котлы» останавливаются аэроэкспрессы. Благодаря промежуточной остановке стало удобнее добираться до аэропорта «Домодедово» и обратно. Например, пассажирам, которые пользуются станциями южного участка Калужско-Рижской линии, юго-западного участка Сокольнической линии или южной части МЦК, теперь не нужно делать лишние пересадки. Раньше они доезжали до «Павелецкой» Замоскворецкой ветки (аэроэкспрессы до аэропорта «Домодедово» отправляются с Павелецкого вокзала). После открытия новой платформы москвичи экономят до пяти минут в пути на метро.

«Интеграция МЦК с транспортной системой столицы продолжается. Так, в течение этого года планируется перенести платформу «Северянин» Ярославского направления Московской железной дороги ближе к станции МЦК «Ростокино». Станцию «Лихоборы» соединят надземным переходом с платформой «НАТИ». Кроме того, в этом году завершится интеграция станции МЦК «Стрешнево» с платформой «Ленинградская» — здесь появится транспортно-пересадочный узел «Стрешнево». В прошлом году «Ленинградскую» перенесли ближе к МЦК, поэтому теперь пересесть с электрички на Московское центральное кольцо можно всего за четыре минуты», - заключается на сайте.