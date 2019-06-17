РИАМО - 17 июн. В природном парке в столичном районе Капотня на набережной Москвы-реки появятся экологические тропы, их проложат вдоль заболоченных территорий, которые находятся в центре парка и занимают 7% общей площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конструкциях экотроп смонтируют архитектурно-художественную подсветку, которая в вечернее время будет светиться мягким и теплым светом и не потревожит представителей фауны. Затем пешеходное пространство экотроп замостят деревянными досками. Здесь также высадят водолюбивые болотные растения, которые характерны для такого ландшафта», – говорится в сообщении.

Участки уже очистили от мусора, сейчас вдоль них обустраивают каркас прогулочных маршрутов. На одном участке он почти полностью сформирован, на втором приступили к монтажу винтовых свай.

Протяженность одной экотропы составит около 800 метров, второй – 450. На маршрутах оборудуют 10 смотровых площадок с лавочками для отдыха и урнами. Каждая площадка будет занимать примерно 25 квадратных метров.

Кроме того, на всем протяжении экотроп установят информационные таблички с обозначением и описанием редких животных, которые обитают в парке.