РИАМО - 17 июн. Ко Дню семьи, любви и верности регистрацию браков в Москве приурочили более 1,3 тысячи пар, торжественные церемонии бракосочетания пройдут 5 июля и 6 июля, так как 8 июля, в праздник, ЗАГСы не работают, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«Столичные дворцы бракосочетания приняли от женихов и невест более 1,3 тысячи заявлений на предпраздничные даты. Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые — Петр и Феврония», - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

День семьи, любви и верности в России отмечается с 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, покровителей счастливого супружества. Считается, что заключенные 8 июля браки будут долгими и счастливыми. День Петра и Февронии называют отечественным аналогом Дня святого Валентина. С 2013 года в День семьи, любви и верности в Москве зарегистрировали браки более трех тысяч пар.

Особой популярностью у московских молодоженов пользуется также День города, когда по всей Москве проходят праздничные концерты, фестивали, ярмарки и народные гулянья. В прошлом году к этому дню 1,8 тысячи пар приурочили свои церемонии бракосочетания. В День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, свадьбы в этом году сыграли 300 пар. Привлекательной для столичных молодоженов остается Красная горка (празднуется в первое воскресенье после Пасхи). В этом году приурочить регистрацию брака к этой дате решили 500 пар. Из них 150 подали заявления на проведение церемоний на новых площадках для регистрации брака.

В числе этих площадок такие необычные места, как Московский планетарий, стадион «Спартак», театр «Школа современной пьесы», «Москвариум».