РИАМО - 17 июн. В подмосковном Солнечногорске в лесополосе обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:40 16 июня в ЦУКС ГУ МЧС по Подмосковью поступило сообщение об обнаружении в лесополосе минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Брехово, СНТ «Вахнеевка».

«Угрозы жизни и жизнедеятельности нет, расстояние до жилых строений 1 километр. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 17 июня», – говорится в сообщении.