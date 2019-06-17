РИАМО - 17 июн. Новый виджет «Государственная итоговая аттестация», появившийся на портале mos.ru, поможет столичным школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь школьникам и их родителям станет гораздо удобнее узнавать результаты ГИА. Достаточно настроить новый виджет, и результаты будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя на mos.ru», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Виджет избавляет от необходимости постоянно проверять портал для того, чтобы узнать результаты ГИА.

Примерные даты публикации результатов можно узнать на официальном сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ) города Москвы.