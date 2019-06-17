РИАМО - 17 июн. Порядка 250 познавательных прогулок провели в столичной подземке с начала 2019 года, к экскурсиям присоединились более 2,5 тысяч москвичей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«Проект «Экскурсии в метро» запустили в прошлом году, чтобы аккредитованные гиды могли проводить туры по станциям. У пассажиров появилась возможность выбирать самые разные экскурсии, подготовленные профессионалами. Мы постоянно организовываем новые виды туров, поэтому популярность сервиса растет с каждым месяцем. Горожане могут узнать больше об истории строительства, архитектуре и особенностях столичной подземки», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

За последние месяцы число пассажиров, которые отправляются в экскурсии по метро, выросло в два раза. Если в феврале в турах принимали участие 330 человек, то в мае уже более 660.

Самой популярной экскурсией проекта «Экскурсии в метро» остается обзорный тур «Станции московского метро». Гид рассказывает об истории развития подземки — от строительства первых станций до создания разветвленной системы метрополитена. Участники гуляют по одним из самых известных станций, например, по «Кропоткинской», «Арбатской» и «Киевской». В тройку лидеров также входят экскурсии «Сокровища подземного кольца» (о самых красивых станциях Кольцевой линии) и «Метро энтузиастов» (о строительстве первой линии — Сокольнической).

Одна из новинок — экскурсия по станции Солнцевской линии «Деловой центр». Она временно закрыта для пассажиров. Участников тура проводят в кабину дежурного по станции. Здесь можно посмотреть, как контролируется движение поездов на линии в режиме реального времени. Также гид приглашает экскурсантов выйти на специальный служебный мостик, с которого виден тоннель метро, и посетить машинный зал эскалаторов.

Всего аккредитованные гиды проводят 25 авторских экскурсий. Выбрать тур можно в разделе «Все экскурсии» на сайте проекта «Экскурсии в метро». Когда пользователь кликнет по названию прогулки, откроется описание маршрута c информацией о стоимости экскурсии. На странице указаны место встречи, длительность экскурсии и рейтинг гида, составленный на основе оценок клиентов. Также здесь можно прочесть отзывы о туре.

Чтобы записаться, нужно выбрать дату и время, указать свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты (на него придет письмо с подтверждением записи). Оплачивать экскурсию нужно у гида при встрече (стоимость указана в описании). Экскурсоводы сами рассчитывают количество участников, но в группе может быть не больше 15–20 человек. Каждая из прогулок длится полтора-два часа.