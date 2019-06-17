РИАМО - 17 июн. В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 27 градусов, геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 25-27, по области - 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется преимущественно спокойный.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе ожидается теплая погода без дождя. Атмосферное давление в норме, средняя суточная температура чуть выше климатической нормы. Для большинства жителей Москвы и области погодные условия в этот день, по медицинской оценке и влиянию на организм, будут индифферентными за счет благоприятного температурного и влажностного режима, нормального содержания кислорода в воздухе. И даже для большинства метеозависимых людей такие внешние погодные условия не являются нагрузочными, метеопатические реакции и симптомы ухудшения самочувствия развиваются реже.

«По возможности постарайтесь больше времени посвятить укреплению здоровья, постараться больше бывать на свежем воздухе, тем более что погода позволяет, а до полудня очень полезны климатопроцедуры-воздушные ванны, терренкуры, скандинавская ходьба. Закаливание организма поможет снизить гиподинамию и кислородный дефицит, а также повысить толерантность организма к погодным капризам», - добавляют специалисты.