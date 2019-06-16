РИАМО - 16 июн. Спортсмены из Подмосковья помогли сборной России по баскетболу 3х3 выиграть три матча в Лиге наций, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

15 июня сборная России по баскетболу 3х3 провела несколько встреч в рамках третьего отборочного тура Лиги наций, который прошел в Москве. Баскетболисты из Подмосковья помогли национальной команде добиться трех побед.

«Россияне разгромили Белоруссию со счетом 21:10, вырвали победу у баскетболистов из Китая, завершив встречу со счетом 21:20, и оказались сильнее спортсменов из Японии, 21:16. В составе сборной России выступали спортсмены подмосковных «Химок» Сергей Кривых и Илья Карпенков», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что результаты, которые демонстрируют подмосковные баскетболисты в составе сборной России, имеют двойную важность.

«Баскетбол 3х3 недавно вошел в список олимпийских видов спорта, также он будет представлен на предстоящих Европейских играх в Минске. Это свидетельствует о растущей популярности этого вида спорта. Поэтому победы на международном турнире Лига наций говорят о том, что наши спортсмены имеют шансы стать сильнейшими в этой обретающей известность и вес спортивной дисциплине», - заключил министр.