РИАМО - 16 июн. В воскресенье вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 53 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в воскресенье число отмененных и задержанных рейсов составляло 37.

Во «Внукове» задержали 22 рейса, один отменили. В «Домодедове» задержаны 19 рейсов, отменены семь. В «Шереметьеве» задержали четыре рейса.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.