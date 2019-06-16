РИАМО - 16 июн. Сотрудники полиции задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения, который в кафе в Пятницком переулке столицы разбил стекло, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В одном из кафе мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения повел себя неадекватно, разбил стекло, причинив себе телесные повреждения. Прибывшими на место сотрудниками полиции, данный гражданин задержан и доставлен в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту сейчас проводится проверка.