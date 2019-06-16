РИАМО - 16 июн. В работе системы регистрации в аэропорту «Шереметьево» сбоев не наблюдается, она работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в системе регистрации «Шереметьева» произошел сбой. Это вызвало большие очереди у стоек регистрации в воздушной гавани.

«Система регистрации работает штатно», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.

В начале июня в «Шереметьеве» были проблемы с выдачей багажа. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.