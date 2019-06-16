РИАМО - 16 июн. На федеральных трассах на территории Московской области завершен ремонт семи дорожных сооружений раньше заявленного графика, сообщается на сайте «Росавтодора».

«На четыре месяца раньше срока отремонтирован мост через реку Желема на 114-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» и путепровод через автодорогу Москва – Симферополь – Федюково на 24-м километре магистрали М-2 «Крым», - говорится в сообщении.

Мостовики обработали железобетонные конструкции сооружений современными ремонтными и антикоррозийными составами. Для организации системы водоотведения установили подвесные композитные лотки – долговечные и удобные в эксплуатации.

Покрытие проезжей части выполнили из литого асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам и перепадам температур. Для безопасности участников движения обновили барьерные и перильные ограждения, нанесли горизонтальную разметку термопластиком.

На проезжей части обустроили новые деформационные швы – элементы, разделяющие пролетное строение на отдельные блоки для обеспечения устойчивости сооружения к динамическим нагрузкам.

«Специалисты выбрали технологию устройства резинометаллических швов секционного типа. Среди преимуществ таких конструкций – бесшумность и плавность проезда, полная водонепроницаемость и возможность легкой замены отдельных элементов в случае необходимости», - добавляется на сайте.

Также опережая график на четыре месяца, завершен ремонт пяти водопропускных труб на автодороге М-9 «Балтия» в городском округе Истра. Все сооружения очистили и обработали антикоррозийными составами, обустроили новые водоотводные лотки и укрепили откосы земляного полотна габионными конструкциями.

Всего в 2019 году по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» на федеральных дорогах Подмосковья будет отремонтировано 18 мостов и путепроводов, а также 22 водопропускные трубы.

В оперативном управлении «Центравтомагистрали» находятся 2044 километра федеральных трасс, проходящих по территории Московской, Владимирской, Калужской, Тульской и Ярославской областей. На подведомственной дорожной сети расположено 418 мостовых сооружений общей протяженностью 36 625,98 погонных метров, 2 178 водопропускных труб, а также 66 пешеходных переходов в разных уровнях (надземные и подземные переходы).