В Москве завершился IX фестиваль реконструкции «Времена и эпохи», на котором все желающие могли познакомиться с культурой и традициями народов мира в разные исторические периоды. В этом году для гостей фестиваля выпустили открытки с дополненной реальностью, но никакая дополненная реальность не выглядит так эффектно, как «гости из прошлого» на столичных улицах.

По случаю окончания фестиваля московское метро заполонили французские военные. Пользователь madam_mansurova повстречалась с группой солдат на станции метро «Площадь Революции».

Blwarri и maralex_travel заметили несколько высших военных чинов в вагоне метро.

olia_safonya удалось запечатлеть французскую супружескую пару по дороге на пикник.

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Пользователь martaaprelskaya, прогуливаясь по Рождественскому бульвару, попала на площадку «История Америки XVIII-XIX вв.», где величественный индейский вождь уже осваивал грамоту.

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А suumq набрела на индейский вигвам недалеко от Государственного исторического музея.

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Сервис для доставки еды Delivery club заработал в Москве в 2009 году, но nya16288 обнаружила, что в Османской империи он появился лет на 500 раньше.

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Пользователь urix заметил «кукурузник», севший неподалеку от Храма Христа Спасителя.

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ivanmark пришел к выводу, что люди в последнее время мало улыбаются.

Пользователь gorvv понял, что разница во временах и эпохах - не повод отказываться от совместной фотографии.

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В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» в Москве с момента его открытия посетили более 5 миллионов человек.