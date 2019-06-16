РИАМО - 16 июн. В воскресенье на столичном фестивале «Времена и эпохи» были подведены итоги конкурса исторических проектов, победителями призваны девять проектов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Состоялась церемония награждения победителей конкурса исторических проектов. Обладателями призов в этом году стали авторы девяти проектов, участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы и Пензы. Каждый из них получил по 1 миллиону рублей на воплощение своих проектов в жизнь», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в третий раз, и с каждым годом становится все более популярным. В этом сезоне поступило 214 заявок (против 86 заявок годом ранее). Авторы 20 наиболее интересных, оригинальных вышли в финал: они представляли свои идеи на фестивале.

Так, одна из победительниц Дарья Радченко из Москвы предложила проект справочника с актуальными научными данными о тканях XVII века. Проект рассчитан на реконструкторов, историков и культурологов. Однако за счет дополнительной познавательной и развлекательной информации об эпохе может быть интересен многим читателям. Справочник дополнен словарем текстильных терминов XVII века и кратким путеводителем по наиболее важным музейным коллекциям.

Алина Ковалева из Санкт-Петербурга победила с образовательным проектом «Мультимедийная история эпохи викингов для читающих семей» - идея заключается в создании книги по истории викингов, дополненной мультимедийным приложением. Современный формат позволит привлечь внимание детской и юношеской аудитории, которая привыкла к такому способу получения информации.

«Коллектив авторов проекта «20 дней в эпохе бронзы» под руководством Евгения Миронова (Ростов-на-Дону) представляет первые в России циклы научно-просветительских фильмов об археологической реконструкции быта людей эпохи неолита и раннего бронзового века, живших на территории современной Ростовской области», - уточняется в материале.

В фильме снимаются профессиональные археологи, историки и реконструкторы, на собственном примере показывающие и рассказывающие о жизни древних людей, истории и палеогеографии юга России, археологических находках и раскопках. Первый цикл рассказывает о жизни первобытного населения Нижнего Дона в позднем каменном веке. Он уже снят, премьера состоится этим летом.

Цель проекта Андрея Купченкова из Пензы - создание мастерской по изготовлению копий деревянных колес с 4 тысячелетия до нашей эры до XX века. Зачастую производство исторически достоверного колеса становится проблемой. Ведь для этого необходимы опыт, качественное сырье и владение технологиями. Мастерская будет оснащена как современными, так и аутентичными станками и инструментами.

Еще одну мастерскую планирует создать Артур Хасанов из Екатеринбурга. Его проект предполагает воссоздание процесса изготовления мечей, характерных для периода становления Древнерусского государства. В качестве образцов для реконструкции будут использованы мечи с территории Гнездовского археологического комплекса.

Степан Рощупкин (Санкт-Петербург) и его единомышленники планирую воссоздать реплики 3-фунтового полевого орудия. Этот тип орудия был введен в русскую армию Петром I после поражения под Нарвой в 1700 году. Одним из интересных событий проекта по воссозданию орудия станет присвоение ему собственного имени, как это было принято в те времена.

Идея проекта Ильи Туровского из Москвы «Реконструкция военно-полевой хирургии Великой армии Наполеона» - полное и доскональное воссоздание системы медпомощи, придуманной французским военным хирургом Домиником Жаном Ларрейем. В планах реконструкция внешнего вида и функционала «летучего амбуланса», носилок, униформы врачей и санитарной службы, инструментов и протезов.

Проект воссоздания поселения уральских золотодобытчиков XIX века предложила Вера Тишкина из Озерска. Он будет состоять из нескольких интерактивных площадок: золотого поселения, работных рядов, конторы горных дел, свайки, кухни старателей. Гости смогут проследить историю развития золотодобычи, узнать, какими инструментами пользовались золотодобытчики, по каким правилам и документам проходила сдача добытых сокровищ.

Автор идеи «Театр «глинянок» «Город Кордон», Марина Шапошникова из Костромы, предложила воссоздать удивительный театр, придуманный костромским художником и фольклористом Ефимом Честняковым. Главными персонажами этого театра были глиняные фигурки - «жители глиняного города Кордон». В рамках проекта будут воссозданы все 400 «глинянок». Для спектакля будут написаны картины-декорации, изготовлен дополнительный реквизит и построена сцена.