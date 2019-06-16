РИАМО - 16 июн. Переменная облачность может помешать жителям Москвы и Подмосковья наблюдать «земляничную» Луну в этом году, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Ранее астрономы сообщали, что шестое по счету полнолуние в году, которое принято называть «земляничным», можно будет наблюдать ночью с 16 на 17 июня и с 17 на 18 июня при ясной погоде.

«Вероятность увидеть Луну 50 на 50, потому что сейчас у нас идет гребень высокого давления, но гребень узкий. А на Балтику выходит циклон и фронты, связанные с ним, будут давать облачность. Сейчас по всему региону переменная облачность. Если где-то будет просвет, то там можно будет увидеть Луну», - сказал Цыганков.

Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем и ее диск с точки зрения земного наблюдателя полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.

Июньское полнолуние называют «розовым» или «земляничным», поскольку оно происходит в период сбора этой вкусной лесной ягоды.