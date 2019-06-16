РИАМО - 16 июн. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского столицы задержали 36-летнего неработающего жителя столицы по подозрению в краже автомобиля Mercedes, сообщается на сайте главка московской полиции.

Ранее в полицию поступило заявление от жительницы района Проспект Вернадского. Она сообщила, что от дома на Ленинском проспекте пропал принадлежащий ей автомобиль марки Mercedes. Причем автомобиль находился в неисправном состоянии. Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого – 36-летнего неработающего москвича. Установлено, что злоумышленник погрузил неисправный автомобиль на эвакуатор и отогнал его на территорию гаражей на Озерной улице для последующей разборки на запчасти и их продажи», - говорится в сообщении.

Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.