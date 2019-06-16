РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в воскресенье, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП в микрорайоне Климовск. Сегодня на улице Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла», - говорится в сообщении.

Автомобилистам городского округа нужно быть внимательными на дорогах.