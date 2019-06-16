РИАМО - 16 июн. На станции московского метро «Воробьевы горы» отметили XXX Всероссийский Олимпийский день, пассажиры сыграли в настольный теннис и футбол, а также встретились с известными спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы подземки.

«Пассажиров станции «Воробьевы горы» встречали футболисты молодежной и женской команд клуба «Локомотив» Дмитрий Сухарев, Артем Суханов, Яна Хотырева и Алена Рузина, а также олимпийская чемпионка – фигуристка Екатерина Боброва. Спортсмены дали автографы и сфотографировались с поклонниками», - говорится в сообщении.

На станции также представили Кубок России по футболу, который по итогам сезона 2018/2019 выиграл московский «Локомотив».

Прямо на платформе было организовано выступление диджея и команды по чирлидингу, а также работа интерактивных спортивных площадок, где все желающие могли сыграть в настольный теннис и футбол.

«Это очень символично, что станция метро «Воробьевы горы» стала одной из площадок празднования Всероссийского Олимпийского дня - недалеко от нее находится стадион «Лужники», где в 1980 году проходили Олимпийские игры. И сегодня пассажиры «Воробьевых гор» смогли почувствовать атмосферу Олимпийских игр, пообщаться и сфотографироваться с известными спортсменами, интересно и с пользой провести время, стать участником интерактивных площадок», – сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кроме того, пассажиры могли поучаствовать в интеллектуальной викторине и проверить свои знания в сфере олимпийских достижений России. Все победители получили в подарок спортивные призы и сувениры от московского метро.

ХХХ Всероссийский Олимпийский день отмечается в стране в воскресенье. В этом году он посвящен 125-летию Международного олимпийского комитета и предстоящим II Европейским играм в Минске.

Всероссийский Олимпийский день – праздник спорта, который проводится ежегодно с целью привлечь внимание к регулярным занятиям спортом и физической культурой, к здоровому образу жизни и олимпийскому движению.