РИАМО - 16 июн. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин поздравил работников здравоохранения подмосковных Мытищ и Лобни с Днем медицинского работника и пожелал им успехов в работе.

«В Московской области трудятся высококлассные врачи, опытные, преданные своему делу люди. Благодаря вашему профессионализму многие пациенты вернулись к активной жизни и вновь обрели уверенность в завтрашнем дне. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в непростой, но очень важной работе. С праздником!» - сказал Чаплин.

День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 16 июня.

Никита Чаплин был избран в Московскую областную думу шестого созыва в 2016 году по территориальному округу Лобня и Мытищи. В региональном парламенте Чаплин курирует вопросы бюджета, экономики, финансовой и налоговой политики, имущественных отношений и землепользования, а также вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.