РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. На улице Циолковского в подмосковном Подольске водитель автомобиля Lada въехал в Dodge Stratus и скрылся с места аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

«Сегодня на улице Циолковского, напротив учебного центра МЧС, я на автомобиле Dodge Stratus притормозила у «лежачего полицейского», как в эту минуту в меня врезалась Lada Kalina. Очевидцы говорят, что водитель ехал с очень большой скоростью. В результате мою машину откинуло на 50 метров и только после этого я смогла ее остановить. Прохожие вызвали скорую, так как со мной в машине был ребенок», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, она с ребенком отделались незначительными ссадинами.

«Пока я успокаивала ребенка водитель Lada скрылся с места ДТП», - уточнила пострадавшая.

Она отметила, что очевидцы аварии успели сфотографировать виновника ДТП, а также его документы.

«От водителя машины Lada Kalina пахло алкоголем. Сотрудники ГИБДД объявили его в розыск», - пояснила она.