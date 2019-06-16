РИАМО - 16 июн. В связи с концертом группы Disturbed, который пройдет на столичном стадионе «ВТБ Арена», возможны ограничения входа и выхода на станциях метро «Динамо» и «Петровский парк», сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

В 20:00 на стадионе «ВТБ Арена» начнется концерт группы Disturbed. До стадиона удобнее всего добираться от станций метро «Динамо» и «Петровский парк».

«Обращаем ваше внимание, что на станциях, прилегающих к стадиону «ВТБ Арена», по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас соблюдать порядок, а также требования сотрудников полиции и метрополитена», - говорится в сообщении.

Зрителей концерта просят заранее приобретать проездные билеты. Это поможет сэкономить время на обратном пути.

«Вы также можете оплатить проезд картой прямо на турникете (устройства, поддерживающие бесконтактную оплату, есть на всех станциях метро, они помечены специальными стикерами)», - уточняется в материале.