РИАМО - 16 июн. В день Святой Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, где совершил Божественную литургию и архиерейскую хиротонию, сообщается на сайте лавры.

Христиане отмечают Троицу, или Духов день, в 50-й день после Пасхи, в 2019 году эта дата выпала на 16 июня. Троица является одним из наиболее важных в христианстве праздников.

«Этот день - престольный праздник монастыря: в честь Святой Троицы свою маленькую церковь на месте нынешнего Троицкого собора построил основатель лавры преподобный Сергий Радонежский», - отмечается на сайте.

Во время богослужения патриарх Кирилл и сослужащие ему преосвященные рукоположили наместника Московского Свято-Данилова монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова) в епископа Солнечногорского, викария патриарха Московского и всея Руси.