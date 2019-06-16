РИАМО - 16 июн. Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована в столице 15 июня в связи с плановым обследованием, сообщает ТАСС.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института (хирургии - ред.) имени Вишневского», - сказала руководитель литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова.

Она уточнила, что здоровью Волчек ничего не угрожает.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она по праву считается одним из самых влиятельных театральных деятелей страны. В 1956 году, будучи выпускницей школы-студии МХАТ, она вместе со своими молодыми соратниками Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и другими основала студию молодых актеров, получившую впоследствии название «Современник».

В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером, а в 1989 году – худруком театра «Современник». Она поставила огромное количество спектаклей, ее приглашали в Германию, США, Финляндию, Ирландию и другие страны. В кино Волчек снималась редко и в основном во второстепенных ролях.