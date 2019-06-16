РИАМО - 16 июн. Детские технопарки столицы предлагают ребятам провести лето интересно и с пользой на тематических сменах, где можно будет узнать о съемке кино, основах биотехнологий и сборке роботов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Инжинириуме» в июне открываются сразу четыре тематические смены: «Космос», «Биотехнологии», «Транспорт» и «Роботы». Они рассчитаны на учащихся пятых-восьмых классов. Во время каждой смены ребята смогут освоить три специальности», - говорится в сообщении.

В первый месяц лета заработает подмосковный лагерь «Комок», куда приглашают учеников начальных классов. Здесь ребят познакомят с основами биотехнологии и scratch-программированием. Под руководством наставников они разработают двухмерную игру «Живые системы», в которой можно представить себя клеткой человеческого организма.

В июле «Инжинириум» приглашает на занятия старшеклассников. Их наставниками станут победители чемпионата WorldSkills и лучшие выпускники МГТУ имени Н. Э Баумана. Школьники встретятся с потенциальными работодателями, побывают на кафедрах и посетят научные центры вуза.

«Сотрудники «Курчатовского института» приглашают ребят старше 14 лет на бесплатные мастер-классы и лекции. Школьники узнают о планковской системе единиц, теории относительности и парадоксах в физике. На занятиях ребята разберутся в основах природоподобных технологий, узнают о ветро- и гидроэнергетике», - уточняется на сайте.

Детский технопарк также приглашает на платные смены. Занятия будут посвящены авиамоделированию, дизайну и инженерно-техническому проектированию.

В детском технопарке «Вертикальный взлет» ребята от шести до 16 лет смогут провести лето вместе с героями книг о Гарри Поттере. Школьники поделятся на несколько команд. «Хранители воспоминаний» будут снимать мини-фильмы. Они освоят навыки работы с камерой и светом, научатся писать сценарии, вести съемку и делать монтаж.

«Профессоры 3D-моделирования» научатся создавать трехмерных персонажей, «магистры искусства оживления» освоят премудрости анимации, а «создатели магических страниц» будут постигать волшебство программ Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illusrtator. В детском технопарке будут и другие смены, посвященные трансформерам и героям вселенной Marvel.

«Школа инженерного творчества и изобретательства «Кулибин Про» приглашает провести летние каникулы в мире роботов. Ждут ребят всех возрастов, начиная с шести лет», - добавляется в материале.

Также в «Наукограде» будет шесть тематических смен. Ребята научатся продвижению аккаунтов в Instagram и на YouTube, созданию роботов, архитектурному проектированию, дизайну и пилотированию самолетов. Особое внимание уделят космосу: школьникам расскажут о тайнах Вселенной и путешествиях во времени. Каждый день участники тематических смен будут узнавать что-то новое, изобретать и проводить опыты.