РИАМО - 16 июн. Неизвестный украл автомобиль Toyota Camry от дома в поселке Запрудня Талдомского городского округа, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 июня в 09:00 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1971 года рождения с заявлением о том, что с 18:00 14 июня до 07:40 15 июня от дома №12 на Первомайской улице в поселке Запрудня Талдомского городского округа неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».