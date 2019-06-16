РИАМО - 16 июн. Основной период проведения государственной итоговой аттестации для девятых классов (ГИА-9) завершен, в столице экзамены сдали свыше 89 тысяч школьников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Результаты экзаменов и изображения бланков по иностранным языкам, обществознанию, химии, географии и информатике можно найти в разделе «Результаты ГИА» на портале mos.ru. Также эта информация направлена в школы», - говорится в сообщении.

Школьники, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), смогут сдать экзамен в резервные дни. Пересдача возможна только в том случае, если неудовлетворительный результат получен не более чем по двум учебным предметам.

Кроме того, в резервные дни экзамен могут сдать школьники, у которых аттестация по двум выбранным предметам выпала на один календарный день, а также ребята, не завершившие экзамен или пропустившие его по уважительной причине.

Расписание резервных дней опубликовано на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ).

«Получить ответы на актуальные вопросы можно в аккаунтах социальных сетей Московского центра качества образования по хэштегу #ask_ЕГЭ. Получить консультацию можно по телефону информационно-консультационного центра РЦОИ: +7 (499) 653-94-50», - заключается в материале.