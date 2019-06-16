РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск застройщик приостановил строительство ФОКа из-за отсутствия финансовых средств, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На улице Генерала Смирнова в Подольске в 2016 году начали строить первый банный корпус в составе будущего ФОКа. В нем разместились бани, самая большая парная в России и многое другое. Вместе с ним хотели построить и ФОК, в котором планировали разместить фитнес-клубы с двумя бассейнами, тренажерные залы и многое другое. Однако строительство остановилось. Жительница округа написала на портал обращение с просьбой достроить обещанный ФОК. Она отметила, что банный корпус достроили, а ФОК- нет.

«Строительство данного ФОКа осуществляется строительной организацией ООО «Чайка» за счет внебюджетных средств. По информации администрации городского округа Подольск, в связи с отсутствием финансовых средств строительство вышеуказанного комплекса приостановлено. В целях завершения строительства данного спортивного объекта в настоящее время организацией проводится работа по внесению изменений в проектно-сметную документацию на строительство ФОКа», - говорится в ответе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.