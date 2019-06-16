РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В соревнованиях по рубке шашкой среди сборных региональных отделений на фестивале казачьей культуры в городском округе Подольск победила сборная команда Московской области, сообщил «РИАМО в Подольске» президент Федерации рубки шашкой «Казарла» Николай Еремичев.

В конноспортивном клубе «Фаворит» 15 июня прошел фестиваль казачьей культуры, в рамках которого состоялись соревнования по рубке шашкой, а также развлекательная программа и многое другое. Всего в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек.

«На соревнованиях работали более 30 судей и приняли участие около 100 спортсменов. По итогам в соревнованиях по рубке шашкой среди мастеров победу одержал Юрий Шеронов из Нижнего Новгорода, второе место- Николай Шешанков из Воскресенска, а третье - Вячеслав Чурбанов из Москвы. В соревнованиях среди сборных региональных отделений («Большая Баталица») победу одержала сборная Московской области, второе место у сборной Смоленской области, а третье – у сборной Брянской области», - сказал Еремичев.

Он отметил, что в соревнования среди спортивных команд и клубов («Малая Баталица») победила спортивная команда «Феникс» из Смоленска, второе место заняла спортивная команда «Спас» из Воскресенска, а третье - команда спортивной школы рубки шашкой Стародубского Полка из Москвы.