РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех жителей региона с праздником Троицы и пожелал любви и единения всем семьям.

«Сегодня мы отмечаем Святую Троицу. Я хочу поздравить всех, пожелать добра, любви, единения всем семьям» - сказал Воробьев в видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Христиане отмечают Троицу или Духов день в 50-й день после Пасхи, в 2019 году эта дата выпала на 16 июня. Троица является одним из наиболее важных в христианстве праздников.