РИАМО - 16 июн. Известный российский актер и режиссер Андрей Соколов 17 июня подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по избирательному округу №43 (районы Арбат, Хамовники, Пресненский), говорится в сообщении пресс-службы штаба поддержки Соколова.

«Вся моя жизнь связана с нашей столицей. Я здесь вырос, живу, работаю. И я просто обязан что-то сделать для города, который люблю», - сказал Соколов.

Поддержать выдвижение Соколова придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая и другие.

Актер и режиссер много лет занимается общественной работой. Статус депутата Мосгордумы даст ему возможность решать многие задачи уже на законодательном уровне, отмечается в материале.

Андрей Соколов родился в 1962 году в Москве. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. Снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, играл в театре, занимался режиссерской работой. Он является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Он пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.

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