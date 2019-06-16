РИАМО - 16 июн. Делегация офицеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) побывала с визитом в Московской области, гости понаблюдали за учениями Кантемировской гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в регионе, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Делегация НОАК посетила Кантемировскую гвардейскую танковую дивизию, дислоцированную в Московской области. Китайские офицеры ознакомились с учебно-материальной базой соединения. На полигоне они наблюдали за ходом тактико-специальных занятий с мотострелковыми подразделениями и боевых стрельб экипажей танков Т-80У», - говорится в сообщении.

Также делегация под руководством командующего сухопутными войсками генерал-полковника Хань Вэйго завершила в воскресенье свою работу в Санкт-Петербурге.

Представители делегации НОАК высоко оценили подготовку военнослужащих Западного военного округа. В Доме офицеров для иностранных военных провел брифинг начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, сообщивший особенности организации боевой подготовки подразделений округа.

«Представители делегации НОАК высоко оценили подготовку военнослужащих Западного военного округа», - заключается в материале.