РИАМО - 16 июн. В воскресенье днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 37 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали восемь рейсов, два отменили. В «Домодедове» задержаны 17 рейсов, отменены пять. В «Шереметьеве» задержали пять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

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