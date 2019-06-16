РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Около 500 спортсменов из разных федераций прошли торжественным парадом в рамках празднования Международного Олимпийского дня в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

В воскресенье на стадионе «Торпедо» прошло массовое празднование Международного Олимпийского дня.

«В рамках мероприятия прошел парад олимпийских федераций, в котором приняли участие 500 представителей разных видов спорта. Торжественное открытие провел глава горокруга Люберцы Владимир Ружицкий», - говорится в сообщении.

Также были организованы турниры по настольному теннису и футболу для взрослых и детей и легкоатлетическая эстафета. Первое место заняла команда МУ «СШОР-2», второе место – МУ «СШОР-1», третье место – команда «Авиатор».

Спорткомитет поздравил команды и пожелал им новых побед.

Как провести лето в Подмосковье>>