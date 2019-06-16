РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Мужчина, который пострадал при пожаре в детской поликлинике в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, получил ожоги второй степени, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на сайте Главного управления МЧС России по Московской области сообщалось, что 15 июня в 14:33 спасателям поступило сообщение о задымлении в детской поликлинике по адресу: микрорайон Климовск, Заводская улица, дом 6А. На место отправились дежурные подразделения пожарной охраны.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из окна комнаты охраны, отрытого огня не было. Было эвакуировано самостоятельно 20 жильцов дома (детей нет). Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:57 пожар удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, а в 15:27 ликвидировать загорание. При пожаре пострадал мужчина 1957 года рождения (охранник), он был передан в карету скорой помощи для госпитализации в больницу округа с ожогами второй степени. Погибших нет», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что для тушения пожара и ликвидации его последствий привлекли 18 единиц техники и 60 человек.