РИАМО - 16 июн. При Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) создали специальный центр, который будет отслеживать случаи преследования журналистов в России в связи с их профессиональной деятельностью, сообщила РИАМО в воскресенье заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Ева Меркачева.

В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы проходит согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Собравшиеся выступают против преследования журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

«Мы создали центр мониторинга при ЕСПЧ. Мы будем получать постоянные сводки со всех округов: где, в каком городе, регионе изъяли тираж газеты, побили или арестовали журналиста. У нас будет система проверки этой информации, потому что, может, журналист действительно виноват. А, может, это опять арест из-за журналисткой деятельности. Если это связано с деятельностью журналиста, то ЕСПЧ будет тут же реагировать», - сказала Меркачева.

Она добавила, что идея создать такой центр возникла после ареста Ивана Голунова. Журналиста задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками. Сама «Медуза» сразу заявила, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.

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