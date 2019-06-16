РИАМО - 16 июн. В столице прошел трехдневный саммит лидеров молодежных советов органов исполнительной власти города, в нем приняли участие около 180 молодых специалистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«15 июня завершилась трехдневная отраслевая сессия саммита лидеров молодежных советов органов исполнительной власти Москвы. Участники делились опытом и готовили совместные проекты. Всего на саммит приехали около 180 молодых специалистов 19 отраслей. Среди них врачи, строители, социальные работники, учителя и многие другие», - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, на саммите ребята приняли участие в межведомственном общении и создании общих проектов, обогатились новыми знаниям.

«Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы со своей стороны готов поддержать все проекты и идеи, сформированные на саммите», - заявила Драгунова.

На мероприятии поговорили о результатах работы молодежных советов за прошлый год, представили достижения молодежного совета при департаменте ЖКХ Москвы. Одно из главных событий — презентация отраслевого проекта, который направлен на создание положительного имиджа молодого специалиста сферы ЖКХ. Также создали площадку, где можно работать с жалобами населения.

«Хорошо, что подобные мероприятия становятся регулярными. Очень много идей, сгенерированных молодежью, уже воплотились в жизнь в рамках деятельности департамента», — отметила заместитель руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталия Кораблина.

Для студентов и выпускников вузов также существуют программы стажировки в правительстве Москвы. Лучшие кандидаты имеют возможность попасть в кадровый резерв столичного правительства и в перспективе получить работу.