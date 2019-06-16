РИАМО - 16 июн. Барабанщик рок-группы «Машина времени» Сергей Остроумов скончался в воскресенье утром, сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич.

«Умер Сережа Остроумов», - написал Макаревич в Facebook.

Как уточняется в официальной группе «Машины времени» в соцсети «ВКонтакте», в воскресенье рано утром Остроумова не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но спасти не смогли.

Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова – Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге.

В 1992-1996 годах Сергей Остроумов жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В начале XXI века переехал из северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником «Трио Евгения Борца» и других коллективов.

«В 2001 году вошел в состав «Оркестра креольского танго», а с 2004 года был постоянным сессионным перкуссионистом «Машины времени». В свободное время (которого оставалось немного) преподавал игру на ударных инструментах», - заключается в материале.

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