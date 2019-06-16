РИАМО - 16 июн. Согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова собрал в центре столицы около 1,6 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1,6 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее с просьбой провести массовое мероприятие в поддержку Голунова в столичную мэрию обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Согласованный митинг проводится на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00. Заявленное число участников - до 20 тысяч человек.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение еще одного митинга в поддержку Голунова. Акция согласована на 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников – до 20 тысяч человек.

Митинг в поддержку Ивана Голунова завершился в Москве>>