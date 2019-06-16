РИАМО - 16 июн. В первый в столице центр «Моя работа», который открылся в апреле, уже обратились порядка 1,5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый центр «Моя работа» открылся в апреле этого года. За это время к специалистам обратился 1081 человек для поиска подходящей работы и еще 400 — за консультацией», - говорится в сообщении.

В июне заработал специализированный центр «Моя карьера», а до конца года в столице откроются еще три флагманских центра.

Основная задача изменений в городской системе занятости населения — отказ от устаревших формальных подходов к трудоустройству граждан. Соискатели должны получать индивидуальную помощь в поиске работы. При этом необходимо учитывать конкретные жизненные ситуации.

Для этого в Москве создается новая модель помощи в трудоустройстве. Заниматься поиском работы для москвичей будут 56 территориальных служб занятости, четыре флагманских центра «Моя работа» и один флагманский центр «Моя карьера».

56 территориальных служб будут работать в центрах госуслуг «Мои документы». Специалисты помогут соискателям составить резюме, подберут вакансии из базы данных, оформят документы о выплате пособий и присвоении статуса безработного.

43 отдела трудоустройства уже переехали в 44 офиса «Мои документы». Жителей столицы принимают 465 специалистов, которые прошли дополнительное обучение. Занятия включали тренинги по основам клиентоориентированности и искреннего сервиса.