РИАМО - 16 июн. Пожарные потушили возгорание в транспортном средстве на пересечении Володарского и Каширского шоссе на территории подмосковного Ленинского района, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 12:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский район, пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе.

«Пострадавших нет. В 12:15 - локализация пожара. В 12:40 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС - две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, речь идет о пассажирском автобусе.