РИАМО - 16 июн. На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы начался согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

К началу митинга у сцены собралось несколько сотен человек, некоторые из них держат в руках самодельные плакаты и транспаранты с призывом остановить преследования журналистов.

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить все те вопросы, которые волнуют всех нас. Это очень важно. <…> Наше общество смогло отстоять Ивана Голунова. И я надеюсь, что мы не допустим такого больше», - сказал со сцены председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение еще одного митинга в поддержку Голунова. Акция согласована на 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников – до 20 тысяч человек.

Около 1,6 тыс человек участвуют в митинге в поддержку Голунова в Москве>>