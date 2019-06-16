РИАМО - 16 июн. В подмосковном Ленинском районе на пересечении Володарского и Каширского шоссе загорелось транспортное средство, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 12:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС - две единицы техники и семь человек.

По данным некоторых СМИ, речь идет о пассажирском автобусе.

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