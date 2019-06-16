РИАМО - 16 июн. Мужчина ранил ножом в грудь своего оппонента в ходе ссоры в подмосковном городском округе Солнечногорск, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«15 июня в 11:00 в городе Солнечногорске-2, Центральная улица, дом 2А, из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел местный житель 1978 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.