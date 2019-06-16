РИАМО - 16 июн. За последний год резко выросла доля москвичей среди покупателей на первичном рынке жилья в Троицком и Новомосковском округах столицы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Еще год назад она составляла порядка 40%, сегодня эксперты уверенно называют цифру 65-70%», - сказал Жидкин.

Он отметил, что три года назад ВЦИОМ проводил опрос среди москвичей с целью выяснить, сколько жителей «старой» Москвы готовы рассмотреть вопрос о переезде в новые столичные округа.

«Итоги опроса стали для нас неожиданными: желающих перебраться в ТиНАО набралось более 60%. Тогда это показалось фантастикой, а сегодня мы видим, что это реальность», - подчеркнул Жидкин.

По его словам, среди москвичей, покупающих квартиры в новостройках ТиНАО, есть две основные группы.

«Обе эти группы составляют молодые семьи и молодые люди, разница между ними вот в чем. Первая группа, она по численности побольше - это те, кто покупает с помощью ипотеки. Вторая - это те, кто продает жилье в «старой» Москве и покупает без всякой доплаты уже в Москве новой», - пояснил руководитель департамента.

Жидкин добавил, что его очень радует эта тенденция. Молодые округа активно развиваются, здесь масштабно создается разнообразная инфраструктура, что и привлекает молодежь.

Кроме того, руководитель департамента подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина градостроительное развитие ТиНАО происходит исключительно комплексно, это становится одним из главных аргументов для людей, выбирающих новую Москву своим местом жительства.