РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил спортсменов с Международным Олимпийским днем и отметил, что в округе развивается 21 вид спорта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На стадионе «Торпедо» прошел фестиваль олимпийских видов спорта. В нем приняли участие спортивные федерации Люберец.

«Здесь собрались самые спортивные парни и девчонки. У нас страна Россия - держава, в ней развиты практически все виды спорта. Особенно Олимпийские виды, и у нас в Люберцах развит 21 вид. Мы этим гордимся! Люберцы - территория спорта», - сказал Ружицкий.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции среди 241 атлета из 14 стран, были разыграны медали в девяти видах спорта.