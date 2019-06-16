РИАМО - 16 июн. Столичные центры госуслуг «Мои документы» проведут с 17 по 19 июня семинары и мастер-классы, все желающие смогут пройти курс по повышению компьютерной грамотности, сделать изделие из керамики или узнать, как ухаживать за деревьями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«17 июня во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) представителей малого и среднего бизнеса Москвы и всех, кто связан с клиентским сервисом, ждет мастер-класс «Автоматизация за один день (магазины, кафе, салоны красоты)», завершающий курс «Продающий маркетинг», - говорится в сообщении.

Преподаватели и руководители бизнес-проектов разберут вместе с участниками эффективные бизнес-кейсы и маркетинговые мероприятия. Начало в 18:00. Для участия нужна регистрация.

Для горожан также проведут мастер-классы по повышению компьютерной грамотности. На занятиях «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!» лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на mos.ru, научит передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения. Еще расскажут обо всех электронных услугах и ответят на интересующие вопросы.

Занятия состоятся в центрах госуслуг районов Пресненский (Большая Декабрьская улица, дом 13; 17 июня с 10:00 до 12:00), Мещанский (Слесарный переулок, дом 5; 17 июня с 10:00 до 13:00), Хамовники (Смоленский бульвар, дом 24, строение 1; 18 июня с 12:00 до 13:00), Котловка (Нахимовский проспект, дом 25а; 18 июня с 13:00 до 14:00), Коньково (улица Академика Волгина, дом 25, корпус 1; 18 июня с 15:00 до 16:00).

Также на занятия ждут в центрах в районах Тверской (Настасьинский переулок, дом 7; 19 июня с 13:00 до 14:00), Бескудниковский и Восточное Дегунино (Дубнинская улица, дом 40а, корпус 1; 19 июня с 18:00 до 20:00). Регистрация на мастер-класс не требуется.

«18 июня в центре госуслуг района Тверской гости смогут принять участие в мастер-классе «Таежная тропа». Здесь волонтеры расскажут о правилах ухода за сибирским деревом, а после посадят кедровый орешек вместе с участниками. Начало в 12:00. Регистрация на мастер-класс не требуется», - добавляется в материале.

Центр госуслуг района Преображенское (Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 8) 18 июня приглашает на мастер-класс «Преображенская керамика». Специалисты продемонстрируют различные техники лепки из глины и помогут гостям изготовить изделия из керамики своими руками. Начало в 16:00. Регистрация не требуется.

19 июня во флагманском офисе ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) ждут представителей бизнеса и тех, чья деятельность связана с подбором персонала. Для них проведут семинар «Тонкости подбора, или HR-фишки поиска успешных сотрудников».

Тренинг поможет научиться искусству определения характера кандидата, правильно выявлять мотивационные особенности желающего занять ту или иную должность, а также умению прогнозировать дальнейшее поведение человека на основании особенностей характера. Начало в 15:00. Для участия нужна регистрация.