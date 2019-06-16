РИАМО - 16 июн. Сотни москвичей собираются на проспекте Академика Сахарова для участия в согласованном митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В начале проспекта перед рамками металлодетекторов стоит около сотни человек. За рамками, на самом проспекте, группами стоят еще около двух сотен человек. У многих из них в руках самодельные плакаты с призывом остановить преследования журналистов.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты. Полицейские, задержавшие журналиста, отстранены от работы.

Ранее правительство Москвы согласовало проведение еще одного митинга в поддержку Голунова. Акция согласована на 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников – до 20 тысяч человек.

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