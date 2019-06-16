РИАМО - 16 июн. В подмосковном Солнечногорске завершился масштабный фестиваль «Сенеж – берег солнца», участниками открытия пляжного сезона в городском округе стали 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дали старт пляжному сезону вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

«Хочу поблагодарить всех жителей и гостей округа, кто решил разделить этот праздник вместе с нами. Мы постарались создать атмосферу комфорта для каждого, независимо от возраста. Уверен, нам это удалось. Лето только начинается, а это значит, что впереди жителей и гостей округа ждет множество приятных и интересных сюрпризов», - сказал Слепцов.

На пляжном фестивале для жителей и гостей Солнечногорска организовали парад фудтраков, спортивные соревнования, шоу силачей, ярким завершением программы стал концерт джаз-бэнда «Фонограф» под руководством Сергея Жилина и фейерверк.

На фестивале «Сенеж – берег солнца» также состоялось открытие обновленного городского пляжа с белым кварцевым песком и отдельной зоной бассейнов. Позитивные изменения уже успели оценить жители городского округа.

«В 70-х годах на набережной росли камыши, были заросли кустарников. Раньше вечером здесь было никого не встретить. Сейчас же это место стало притягательным абсолютно для всех: сделали культурный пляж, обустроили пирс, места для рыбаков, набережную, волейбольную площадку», - отметил местный житель Дмитрий Александров.

Кроме того, до места проведения фестиваля курсировали бесплатные шаттлы от железнодорожной станции «Подсолнечная».

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